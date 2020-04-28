ترامب: قراراتنا كانت صائبة في ملف كورونا والإعلام لا يذكرها

وكالات



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القرارت التي اتخذتها إدارته في أزمة كورونا المستجد، كانت صائبة لكن الإعلام لا يذكرها.

وكان الرئيس الأمريكي، تعرض لانتقادات من الإعلام الأمريكي، بسبب تأخره في اتخاذ إجراءات حازمة بشأن وباء كورونا، منذ تفشي الوباء في بلاده في يناير الماضي.

فيما هاجم الرئيس وسائل الإعلام مرارًا وتكرارًا خلال مؤتمرات خلية الأزمة على مدار الشهرين الماضيين.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة، إن الفحوصات الخاصة بالكشف عن وباء كورونا في بلاده أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى.

وقال ترامب، إن إدارته تنسق مع الولايات المختلفة في البلاد، لمتابعة المرضى والمخالطين.