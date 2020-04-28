ترامب: لا أحد يعلم مكان زعيم كوريا الشمالية واتمنى أن يكون بصحة جيدة
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم لديهم معلومات بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لكنه لا يستطع الإفصاح عنها حاليًا.
وتابع ترامب، ردًا على سؤال بشأن كيم، خلال مؤتمر خلية الأزمة الأمريكية، أنهم على تواصل مع الجانب الكوري، ويتمنى لزعيمها صحة جيدة، رافضًا الإفصاح عن أي معلومات بشأن زعيم كوريا الشمالية.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه لا أحد يعلم مكان تواجد زعيم كوريا الشمالية حتى الآن.
وخلال الفترة الماضية، وردت تقارير صحفية عالمية، زعمت وفاة الرئيس الكوري الشمالي، بعد إجراءه علمية جراحية في القلب.
فيما أرسلت الصين، فريقًا طبيًا لتقديم استشارات طبية لجارتها كوريا الشمالية، بشأن صحة كيم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
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