ترامب: امتلكنا أفضل اقتصاد في تاريخ العالم لكن الجائحة أضرت به

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتصاد بلاده سيتحسن على مدار العام الجاري، وخلال العام المقبل سيكون رائعًا.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أن بلاده تمتلك أفضل اقتصاد في تاريخ العالم، ومن الطبيعي أن يضر بعض الشيء بسبب الجائحة.

إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثلاثة ملايين إصابة، حوالى 80% منها في أوروبا والولايات المتّحدة، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس مساء الإثنين في الساعة 20,50 ت غ استناداً إلى بيانات رسمية.

وأظهرت الإحصائية أنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصاً حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في وسط الصين في ديسمبر الفائت وأنّ 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس الفتاك.