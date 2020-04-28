أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ترامب: امتلكنا أفضل اقتصاد في تاريخ العالم لكن الجائحة أضرت به

12:38 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
ترامب: امتلكنا أفضل اقتصاد في تاريخ العالم لكن الجائحة أضرت به

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتصاد بلاده سيتحسن على مدار العام الجاري، وخلال العام المقبل سيكون رائعًا.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أن بلاده تمتلك أفضل اقتصاد في تاريخ العالم، ومن الطبيعي أن يضر بعض الشيء بسبب الجائحة.

إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثلاثة ملايين إصابة، حوالى 80% منها في أوروبا والولايات المتّحدة، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس مساء الإثنين في الساعة 20,50 ت غ استناداً إلى بيانات رسمية.

وأظهرت الإحصائية أنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصاً حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في وسط الصين في ديسمبر الفائت وأنّ 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس الفتاك.

دونالد ترامب فيروس كورونا واشنطن

الخبر التالى:

ترامب: لا أحد يعلم مكان زعيم كوريا الشمالية واتمنى أن يكون بصحة جيدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2992970

    عدد المصابين

  • 876043

    عدد المتعافين

  • 207518

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تبدأ الآن.. السيسي يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد