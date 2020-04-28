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‏ترامب: ننظر في فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا

12:26 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
‏ترامب: ننظر في فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا

ترامب

وكالات:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه إدارته تنظر في فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا.
وأضاف، في مؤتمر خلية الأزمة الأمريكية بشأن مستجدات الجائحة، ونقلته فضائية الحدث، أن العالم كله أصبح يعاني بسبب طرفا (يقصد الصين) لم يحسن التعامل مع أزمة كورونا.
هذا وأعلن ترامب أنه يعمل لعلاج مرضى كوفيد 19 وفتح الاقتصاد تدريجيا، مؤكداً أن العالم كله يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية.
وقال إن الفحوصات التي أجرتها الولايات المتحدة أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى، مضيفاً أن عدة دول تواصلت مع واشنطن لمعرفة الخطة الأميركية لإعادة فتح الاقتصاد.
وتابع "وفرنا مئات الآلاف من معدات الحماية الشخصية".
وأكدت خلية الأزمة الأمريكية، أنها تستهدف الوصول إلى 100 ألف فحص يوميا.
وقال مسؤول أمريكي، إنه يتم إجراء 50 ألف فحص لكورونا بشكل يومي.
إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثلاثة ملايين إصابة، حوالى 80% منها في أوروبا والولايات المتّحدة، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس مساء الإثنين في الساعة 20,50 ت غ استناداً إلى بيانات رسمية.
وأظهرت الإحصائية أنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصاً حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في وسط الصين في ديسمبر الفائت وأنّ 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس الفتاك.

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