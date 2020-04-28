ترامب: الفحوصات التي أجريناها أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى

وكالات

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن دولاً لا تقدم أرقامًا صحيحة بشأن ضحايا وباء كورونا، مؤكدًا أن بلاده تقدم أرقامًا دقيقة بشأن الأزمة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة الأمريكية لكشف مستجدات وباء كورونا، إن الفحوصات الخاصة بالكشف عن وباء كورونا في بلاده أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى.

وقال ترامب، إن إدارته تنسق مع الولايات المختلفة في البلاد، لمتابعة المرضى والمخالطين.