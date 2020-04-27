بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بمبادرة رئيس النواب الليبي

القاهرة - ( دب ا)

رحبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمبادرة السياسية التي أعلنها رئيس مجلس النواب المنتخب المستشار عقيلة صالح، لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقالت البعثة في بيان نشرته على فيسبوك مساء اليوم الاثنين "ضمن جهودها المستمرة لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الأفرقاء الليبيين، تواصلت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز اليوم مع المستشار عقيلة صالح هاتفيا للتشاور في أخر التطورات على الساحة الليبية".

وأضافت "تطرق الحديث إلى المبادرة التي قدمها المستشار صالح مؤخرًا والتي اعتبرتها وليامز إشارة ايجابية، وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي لا تستثني أحدًا و التي تسعى إلى انهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين".

وتابعت البعثة "كما أكدت الممثلة الخاصة بالإنابة على أهمية الإنصات لليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية تتزامن مع هذا الشهر الفضيل والعودة الى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب نهائيًا بما يتناسب مع مصلحة الليبين عامة".

كان صالح أعلن الخميس الماضي، مبادرة سياسية من ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

يأتي بيان البعثة على فيسبوك بعد ساعات من إعلان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، قبول تفويض الشعب الليبي بإسقاط الإعلان السياسي الذي تم التوصل إليه في الصخيرات عام 2015 بين الأطراف الليبية المتناخرة خلال حرب عام 2014.

ويدور قتال بين قوات ما تسمى بحكومة الوفاق، والجيش الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة الليبية لتحريرها مما يصفهم بـ"الإرهابيين".