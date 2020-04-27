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واشنطن وباريس يبحثان محاسبة إيران على تجاهلها القرارات الأممية

11:00 م الإثنين 27 أبريل 2020
واشنطن وباريس يبحثان محاسبة إيران على تجاهلها القرارات الأممية

وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا اليوم الاثنين، مع جان إيف لو دريان وزير الشئون الخارجية والأوربية الفرنسي التعاون بشأن مكافحة جائحة كورونا "كوفيد ـ 19".
وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن بومبيو أكد على التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه العلاقات الأمريكية ـ الأوربية ـ إضافة إلى تعزيز التضامن في داخل حلف شمال الأطلسي " ناتو".
وأضافت المتحدثة أن الوزيرين ناقشا كذلك خطوات مواجهة الإرهاب ومحاسبة إيران على تجاهلها لقرارات مجلس الأمن الدولي.

مايكل بومبيو باريس واشنطن إيران جان إيف لو دريان فيروس كورونا

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