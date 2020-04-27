واشنطن وباريس يبحثان محاسبة إيران على تجاهلها القرارات الأممية

واشنطن - (أ ش أ):

بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا اليوم الاثنين، مع جان إيف لو دريان وزير الشئون الخارجية والأوربية الفرنسي التعاون بشأن مكافحة جائحة كورونا "كوفيد ـ 19".

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن بومبيو أكد على التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه العلاقات الأمريكية ـ الأوربية ـ إضافة إلى تعزيز التضامن في داخل حلف شمال الأطلسي " ناتو".

وأضافت المتحدثة أن الوزيرين ناقشا كذلك خطوات مواجهة الإرهاب ومحاسبة إيران على تجاهلها لقرارات مجلس الأمن الدولي.