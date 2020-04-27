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الأمن السعودي يداهم وكرًا للأسلحة والمخدرات ويضبط 19 متورّطًا في عسير

10:56 م الإثنين 27 أبريل 2020
الأمن السعودي يداهم وكرًا للأسلحة والمخدرات ويضبط 19 متورّطًا في عسير

قوات الامن السعودي

الرياض - (د ب أ)

تمكنت قوات الأمن السعودية، في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، من إلقاء القبض على 19 متهمًا، أثناء مداهمتهم وكرًا للأسلحة والمخدرات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، في بيان له مساء اليوم الاثنين، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجهات الأمنية في منطقة عسير داهمت وكرًا لمروّجي المخدرات والأسلحة، وألقت القبض على المتهمين".

وأوضح المقدم الدباش أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 3 مصانع للخمور و21 برميلاً سعة 500 لتر من الخمور المصنّعة محليًّا، وعدد 28 قارورة مُسْكِرٍ مهيأة للتسويق، بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر و495 حبة كبتاجون.

وأضاف أن عملية الضبط جاءت "بعد مداهمة موقع اتخذه مخالفو نظام أمن الحدود لتصنيع وترويج الخمور في محافظة خميس مشيط(جنوب غرب) المملكة" مشيرًا إلى أنه"تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم 19 متهمًا، بعد مقاومتهم لرجال الأمن باستخدام سلاح رشاش "كلاشنكوف" ومسدس مما نتج عنه إصابة ثلاثة منهم ونقلهم إلى المستشفى".
ولم يكشف المصدر عن جنسيات الـ19 متهمًا الذين تم إلقاء القبض عليهم.

قوات الأمن السعودية الرياض المخدرات السعودية

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