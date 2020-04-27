وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا في موسكو

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن وفاة 44 شخصا جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية بارتفاع عدد الوفيات اليوم الإثنين بالمقارنة مع حصيلة أمس الأحد، حين تم تسجيل 31 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو 479 شخصا.

كان مركز العمليات قد أعلن عن تسجيل 6198 إصابة جديدة بعموم روسيا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87147 شخصا، غالبيتهم في موسكو، فيما بلغ عدد الوفيات حتى ظهر اليوم 794 حالة.

وتعافى أكثر من 7 آلاف شخص من الفيروس وأجرى الأطباء أكثر من 3 ملايين فحص للكشف عن فيروس كورونا.