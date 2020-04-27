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إعدام 3.5 مليون طائر في المجر بسبب أنفلونزا الطيور

10:36 م الإثنين 27 أبريل 2020
إعدام 3.5 مليون طائر في المجر بسبب أنفلونزا الطيور

أرشيفية

بودابست - (د ب أ)

أعدمت السلطات المجرية نحو 3.5 مليون طائر بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" في اثنتين من مقاطعات المجر الجنوبية الشرقية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المجرية "إم تي آي " اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن رئيس هيئة الخدمات البيطرية لاجوس بوجنار القول بأنه تم اكتشاف الطيور المصابة في 226 مزرعة في هاتين المقاطعتين بعد أن تم احتواء فيروس "إتش 5 إن 8" المسبب للمرض في باقي أجزاء البلاد في مطلع العام الجاري .

وكانت سلطة الرقابة على الأغذية في المجر قد كشفت في يناير الماضي، أن إحدى المزارع في منطقة أكس، التي تقع على بعد 95 كيلومترًا غرب العاصمة بودابست، اضطرت إلى إعدام 53500 طائر بعدما تبين إصابة بعضها بفيروس "إتش 5 إن 8".

ونظرا لأن هذه السلالة من الفيروس لا تنتقل إلى البشر، لم تصدر السلطات البيطرية في المجر آنذاك قرارا بفرض حجر صحي على الدواجن على مستوى البلاد.

السلطات المجرية أنفلونزا الطيور هيئة الخدمات البيطرية

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