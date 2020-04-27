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خبراء الصحة بأمريكا يطلبون توظيف 180 ألف شخص لتتبع مخالطي المصابين بكورونا

10:23 م الإثنين 27 أبريل 2020
خبراء الصحة بأمريكا يطلبون توظيف 180 ألف شخص لتتبع مخالطي المصابين بكورونا

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

حث مسؤولون كبار سابقون بقطاع الصحة الأمريكي، الكونجرس اليوم الاثنين، على تخصيص تمويل لتوسيع القوى البشرية العاملة في مجال تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمقدار 180 ألف شخص من أجل فك الحظر وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

وفي رسالة إلى زعماء مجلس النواب والشيوخ، قال المسؤولون إن الأشخاص المصابين بالفيروس المميت يجب أن يكونوا قادرين على عزل أنفسهم في الفنادق الشاغرة.

وأضافوا "نظام الصحة العامة الحالي قادر على توفير جزء بسيط فقط من تتبع مخالطي المصابين وقدرة العزل الذاتي الطوعي المطلوبة لمواجهة تحدي كوفيد19.

ومن بين الموقعين على الرسالة الـ 16 سكوت جوتليب، رئيس إدارة الغذاء والدواء السابق للرئيس دونالد ترامب، والسلطات الصحية التي خدمت في إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقالوا، إن هناك حاجة إلى موظفين إضافيين لتتبع أولئك الذين خالطوا شخصًا مصابًا من أجل وقف انتشار الفيروس حتى "يتوفر لقاح آمن وفعال في السوق".

ودعت الرسالة، التي حصلت عليها إذاعة "إن بي آر" الأمريكية العامة، إلى استثمار في الصحة العامة بقيمة 46 مليار دولار في إطار حزمة مساعدة تالية لفيروس كورونا، بما في ذلك 12 مليار دولار لتعزيز القوى العاملة، و5ر4 مليار دولار لاستخدام الفنادق للعزل الذاتي.

ومرر الكونجرس، حزمة التحفيز الرابعة في سلسلة من مشاريع قوانين الإغاثة غير المسبوقة الأسبوع الماضي ، حيث تعاني البلاد من إغلاق اقتصادي واسع النطاق.

فيروس كورونا قطاع الصحة الأمريكي الكونجرس القوى البشرية العاملة

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