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في أول ظهور له بعد تعافيه.. جونسون: هناك مؤشرات على تجاوز ذروة كورونا

10:22 م الإثنين 27 أبريل 2020
في أول ظهور له بعد تعافيه.. جونسون: هناك مؤشرات على تجاوز ذروة كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين بأن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز ذروة انتشار فيروس كورونا في بلاده، وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من إصابته بالفيروس.

وقال في كلمة، من أمام مقر 10 داونينج ستريت، إنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق قد يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير وستضيع "كل الجهود والتضحيات" التي بُذلت.

وأوضح جونسون أنه تم تحقيق تقدم "بتراجع أعداد من يتم إدخالهم للمستشفيات، وتراجع أعداد مصابي الفيروس في وحدات العناية المركزة، ومؤشرات حقيقية على أننا تجاوزنا الذروة".

وقال جونسون :"أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الناس ممن ينظرون إلى نجاحنا الواضح ويبدأون في التساؤل عما إذا كان الوقت قد حان لتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي"، ولكنه حذر من أن أي ذروة تفش ثانية يمكن أن تؤدي إلى "كارثة اقتصادية".

وأضاف جونسون، أن الحكومة تريد تقليل عدد الوفيات والإصابات، وحماية الخدمات الصحية، وتوسيع فحوصات فيروس كورونا، وتأمين معدات الحماية الشخصية للعاملين في المجال الصحي قبل أن تنتقل إلى "المرحلة الثانية" من التعامل مع الجائحة.

وتابع جونسون قائلاً إنها ستبدأ بعد ذلك "تدريجيًا في تخفيف القيود الاقتصادية والاجتماعية واحدًا تلو الآخر لتشغيل محركات الاقتصاد البريطاني الضخم".

ومضى جونسون قائلاً إنه "خلال تلك العملية، سيتم إصدار أحكام صعبة، ولا يمكننا القول ببساطة الآن مدى السرعة أو البطء أو حتى متى سيتم اتخاذ هذه التغييرات".

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 360 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في أقل حصيلة وفيات يوميات تسجلها البلاد منذ عدة أسابيع، ولكن الحصيلة الأخيرة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى أكثر من 21 ألف حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 153 ألف حالة إصابة مؤكدة من 543 ألف فحص، في حين يقدر الخبراء بأن هناك مئات الآلاف من الأشخاص المصابين بعدوى كورونا.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في تصريحات للصحفيين في وقت لاحق من اليوم الاثنين "في معظم أنحاء البلاد، بدأ يتراجع عدد الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي داخل المستشفيات."

ولكنه أضاف قائلاً إنه من السابق لأوانه التفكير في السماح بإعادة فتح المدارس، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

من جهته، قال كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة البروفيسور كريس ويتي، إن بريطانيا شهدت "انخفاضًا تدريجيًا" في معدلات الإصابة بالعدوى، لكن لا يزال أمامنا "طريق طويل للغاية" لمكافحة انتشار الفيروس.

وسجلت بريطانيا، واحدة من أعلى معدلات الوفيات بفيروس كورونا في العالم بالنسبة للفرد.

بوريس جونسون فيروس كورونا رئيس الوزراء البريطاني

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