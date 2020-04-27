أوغندا تطلق سراح سجناء لوقف انتشار كورونا

كامبالا - (د ب أ)

قال مسؤولون في أوغندا اليوم الاثنين، إنه سوف يتم إطلاق سراح أكثر من 800 سجين، في محاولة لوقف انشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل المرافق المزدحمة.

وأضاف المسؤولون، أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء السجناء بموجب أوامر من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وقال فرانك باين موانجا، المتحدث باسم مصلحة السجون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وقع الرئيس مرسوما بالعفو عن 833 سجينًا، وذلك في إطار التزام الرئيس الدستوري بممارسة صلاحياته في العفو وأنه يرتبط أيضا بكبح جماح كوفيد-19".

وقد سجلت أوغندا 79 حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تسجل أي حالة وفاة نتيجة هذا المرض سريع الانتشار.

وتشكو جماعات حقوق الانسان ومسؤولو السجون في أوغندا من الازدحام في سجون البلاد التي تضم نحو 62 ألف نزيل.

ومن بين الأشخاص الذين سيُطلق سراحهم المدانون في جرائم بسيطة و قضوا ثلاثة أرباع عقوباتهم.

وأضاف موانجا أن المرسوم الرئاسي يشمل النزيلات من مرتكبي الجرائم البسيطة اللاتي لديهن أطفال رضع والأمهات الحوامل والنزلاء من الذكور والإناث الذين يعانون من مرض عضال.