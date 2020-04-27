المديرون الماليون للشركات الأمريكية يتوقعون التوسع في العمل عن بعد



واشنطن - (د ب ا)

أظهرت نتائج مسح اقتصادي شمل عددًا من المديرين الماليين للشركات الأمريكية، أن نسبة كبيرة ممن شملهم المسح، يتوقعون التوسع في العمل عن بعد والاستغناء عن المزيد من الوظائف.

شمل المسح الذي أجرته مؤسسة برايس وووتر هاوس كوبرز للاستشارات الإدارية 305 مديرين ماليين. وقال نحو نصف هؤلاء أنهم يتوقعون استمرار العمل من المنزل كاحد الخيارات المتاحة للموظفين بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي كانت السبب في تحويل أعداد كبيرة من الموظفين إلى أداء وظائفهم من المنزل.

كما قال نحو نصف من شملهم المسح أنهم يفكرون في تغيير ورديات العمل أو العمل بنظام الأطقم المناوبة لحماية العمال.

وقال إن 65% من المديرين الماليين إنهم يفكرون في إعادة ترتيب أماكن العمل من أجل توسيع المسافة الفاصلة بين الموظفين. وقال نحو 25% منهم إنهم سيقللون احتياجات الشركة من العقارات من خلال التوسع في نظام العمل من المنزل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن 48% من المديرين الماليين قالوا إن العودة إلى ظروف العمل الطبيعية ستحتاج إلى ثلاثة أشهر، في حين كانت النسبة قبل أسبوعين 39% فقط. وقال حوالي نصف المديرين الماليين إنهم يتوقعون تراجع الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 10% أو أكثر.

في الوقت نفسه فإن المديرين الماليين، مازالوا يركزون على وسائل المحافظة على السيولة النقدية لدى الشركات من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي، والكثير من المديرين يعيدون التفكير في استراتيجيتهم المالية، في حين يتوقع نحو ثلثهم عمليات تسريح للموظفين خلال الشهر المقبل.