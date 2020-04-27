وزير الخارجية الألماني يلمح إلى تمديد تحذيرات السفر بسبب كورونا

برلين - (د ب أ)

ألمح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى إمكانية تمديد تحذيرات السفر بسبب أزمة كورونا والتي أصدرتها ووزارته، منذ منتصف مارس الماضي.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين إن التحذير الحالي من السفر مستمر حتى يوم الأحد المقبل، وأضاف أنه لا يتوقع أن تكون هناك في الأسابيع التالية أي إشارات على رفع هذا التحذير.

وقلل ماس مجددًا من الآمال في عطلة صيفية عادية للألمان: "هناك حظر دخول في العديد من الدول، وهناك حظر تجول والنقل الجوي متوقف، وليس هناك أي إشارة في الوقت الراهن تفيد بتحسن هذا الوضع في الأسابيع المقبلة".

وتابع ماس، أنه لن يتمكن أحد من قضاء عطلة صيفية في العام الحالي على النحو الذي يعرفه، مؤكدا أنه ستكون هناك قيود في كل مكان.

كان ماس، أصدر قبل نحو شهر ونصف الشهر، تحذيرًا من السفر بالنسبة لكل الرحلات السياحية إلى الخارج، في خطوة فريدة من نوعها حتى الآن، إذ أنه قد جرت العادة أن تصدر الوزارة تحذيرا من السفر في حال وجود خطر على الحياة ولاسيما عند السفر إلى مناطق الحروب مثل سورية أو أفغانستان.