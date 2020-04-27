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البحرية الأمريكية تنشر فيديوهات لأجسام طائرة مجهولة

09:45 م الإثنين 27 أبريل 2020
البحرية الأمريكية تنشر فيديوهات لأجسام طائرة مجهولة

البحرية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

نشرت البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، رسميًا ثلاثة فيديوهات تظهر أجسامًا طائرة مجهولة، مما أثار مجددًا موجة من البحث والتكهن بشأن الأجسام الطائرة المجهولة.

وهذه الفيديوهات غير واضحة الصورة، التقطتها الطائرات النفاثة العسكرية الأمريكية في الفترة من عام 2014 إلى عام 2015.

وقالت سو كاف، وهي متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، إنه تم نشر الفيديوهات لإزالة أية تصورات خاطئة لدى الشعب حول ما إذا كانت مقاطع الفيديو التي يتم تداولها حقيقية أم لا، أو ما إذا كان يوجد المزيد من تلك الفيديوهات أم لا".

وأضافت المتحدثة "الظاهرة الجوية التي تشاهد في الفيديوهات يظل وصفها بأنها مجهولة".

من جهته قال المتحدث باسم البحرية جو جارديشر إنه تم نشر الفيديوهات للتخفيف من الوصمة المرتبطة بالطيارين العسكريين عند إبلاغهم عن ظاهرة جوية مجهولة، مما يمثل خطرًا على سلامتهم، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

البحرية الأمريكية طائرة مجهولة أمريكا البنتاجون

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