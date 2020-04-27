أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحة السورية: شفاء خمسة مصابين جدد من كورونا

08:30 م الإثنين 27 أبريل 2020
الصحة السورية: شفاء خمسة مصابين جدد من كورونا

السلطات الصحية السورية

دمشق - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 43 إصابة، شفيت منها 19 إصابة، وتوفيت ثلاث حالات.

وكشف الحكومة السورية، أمس الأحد، عن أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي منذ تاريخ الخامس من فبراير الماضي، حتى 26 أبريل، بلغ 2388 شخصًا، تم تخريج 1925 منهم مع بقاء 463 قيد المتابعة في المراكز.

وأكدت وزارة الصحة السورية أن 104 فرق رصد تضم 841 عاملاً صحياً تتابع عملها في جميع المحافظات للتقصي عن أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا مع متابعة حالات الدخول غير الشرعي إلى سورية ووضعها ضمن مراكز الحجر الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية والمواطنين.

وزارة الصحة السورية فيروس كورونا دمشق

الخبر التالى:

توقعات بانكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 10%

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2992970

    عدد المصابين

  • 876043

    عدد المتعافين

  • 207518

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من9:00 م - 10:00 م

    الاختيار

    حصري على قناة on- عرض أول

  • الآن من9:30 م - 10:30 م

    ونحب تاني ليه

    حصري على قناة cbc- عرض أول

  • الآن من9:00 م - 10:00 م

    لعبة النسيان

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

  • الآن من9:30 م - 10:30 م

    لما كنا صغيرين

    على قناة dmc- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من10:15 م - 11:15 م

    النهاية

    حصري على قناة on- عرض أول

  • الآن من10:30 م - 11:30 م

    فرصة تانية

    على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من10:30 م - 11:30 م

    ٢ في الصندوق

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة السابقة