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المغرب: انخفاض كبير فى عدد الإصابات بكورونا ورقم قياسي للمتعافين

08:07 م الإثنين 27 أبريل 2020
المغرب: انخفاض كبير فى عدد الإصابات بكورونا ورقم قياسي للمتعافين

حركة المواطنين خلال الطوارئ الصحية في المغرب

الرباط - (أ ش أ):
أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تراجع عدد الإصابات بحالات كورونا التي كانت تسجل في البؤر الصناعية والتجارية والعائلية خلال الأيام الأخيرة.
وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا لتسجل خلال الـ24 ساعة الماضية فقط 55 حالة، من ضمنها 43 حالة تم اكتشافها في إطار خطة وزارة الصحة لتتبع المخالطين للمصابين بالفيروس.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة المغربية، بأن 7679 مخالطاً يخضعون للعناية الطبية، علما أن عملية تتبع المخالطين مكنت إلى حدود اليوم من اكتشاف 2539 حالة من أصل 4120 إصابة المسجلة بمختلف ربوع المغرب.
وأوضح اليوبي - فى تصريح صحفى - فيما يتعلق بانخفاض الأعداد المصابة، أن ذلك راجع بالأساس إلى تسجيل تراجع في الحالات المسجلة ضمن البؤر التي كانت وزارة الصحة تتحدث عنها.. منبها إلى ضرورة الحذر من قراءة هذا الانخفاض في أعداد الإصابات اليومية خلال الساعات الماضية، وموضحا أن تتبع التطور الزمني للمؤشرات يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار على مدى عدة أيام.
وسجل المغرب، لأول مرة، 102 حالة شفاء خلال 24 ساعة، وهو أكبر من عدد الإصابات الجديدة المسجلة البالغ عددها 55 حالة.
وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 162 حالة، بينما العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي ارتفع إلى 695 حالة.

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