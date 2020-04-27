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بريطانيا تؤجل جلسة استماع خاصة بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس للولايات المتحدة

08:05 م الإثنين 27 أبريل 2020
بريطانيا تؤجل جلسة استماع خاصة بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس للولايات المتحدة

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج

لندن - (د ب أ)

أرجأت محكمة بريطانية اليوم الاثنين، الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) ستجعل من المستحيل بدء جلسة استماع في الـ18 من مايو المقبل.

ووافق محامو أسانج، والحكومة الأمريكية، على أن الإغلاق في بريطانيا جعل من الصعب الإعداد لجلسة الاستماع المقررة وعقد جلسة استماع مناسبة إذا لم يتم رفع قواعد التباعد الاجتماعي قبل جلسة الاستماع.

وأرجأت القاضية فانيسا باريستر، جلسة الاسماع الإدارية اليوم الاثنين، في محكمة ويستمنستر حتى 4 مايو المقبل، للسماح بوقت لدراسة تحديد مواعيد بديلة.

وقالت باريستر إن أقرب موعد بديل لبدء جلسة استماع تستمر ثلاثة أسابيع هو 2 نوفمبر المقبل.

وفي أعقاب جلسة استماع قصيرة عبر دوائر الفيديو، حث أنصار أسانج بريطانيا على الإفراج بكفالة عن المواطن الاسترالي أسانج 48 عامًا، المحتجز احتياطيًا في سجن بلندن.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية، أسانج، بالتآمر مع محلل أجهزة الاستخبارات العسكرية السابق تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.

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