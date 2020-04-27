دولة عربية جديدة تعلن خلوها من كورونا بعد شفاء أخر حالة
وكالات:
أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الاثنين، شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن، وهي بذلك الدولة الثانية التي تعلن خلوها من كورونا بعد موريتانيا.
وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة على حسابها في "تويتر": "نعلن رسمياً شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت".
وأكدت اللجنة أن "الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطية كانت سلبية".
وكانت الصحة اليمنية، أعلنت في 10 أبريل الجاري تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرق اليمن.
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