إيطاليا تسجل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الاثنين، 333 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 1739 إصابة جديدة بالوباء خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة الإيطالية، ارتفاع أعداد وفيات الوباء القاتل إلى 26977 حالة وفاة، فيما وصلت إصابات الوباء في أحد أكثر البلدان تضررًا في أوروبا والعالم، إلى 199414 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.