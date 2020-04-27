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‏بريطانيا تعلن تسجيل أقل حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مارس

06:27 م الإثنين 27 أبريل 2020
‏بريطانيا تعلن تسجيل أقل حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مارس

السلطات الصحية في بريطانيا

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية، تسجيل ٣٦٠ وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي الحصيلة اليومية الأقل منذ مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وأكد مصدر حكومي بريطاني، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

هذا وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الجمعة، إن جونسون بات في صحة جيدة بما يمهد الطريق لعودته إلى العمل، بعد إصابته الشديدة بمرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وصرح هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" أنه متأكد من أن جونسون سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك".

وأضاف "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه".

وجونسون الذي شخصت إصابته أواخر مارس الماضي هو، حتى اليوم، رئيس الحكومة الوحيد في العالم المصاب بـ"كوفيد-19"

وظل جونسون في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية، لندن، لعدة أيام، 3 منها في العناية المكثفة قبل أن يخرج منه في مطلع أبريل الجاري.

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