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الأردن يخفف الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

06:23 م الإثنين 27 أبريل 2020
الأردن يخفف الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

وزير الدّولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد عودة الع

عمان- (د ب أ):

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، السّماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، ما بين الساعة الثامنة صباحًا والسادسة مساءً، داخل المحافظة فقط، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

ونوّه إلى أنّ ذلك سيتم وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامّة، وتمنع الازدحام والتهافت؛ مؤكّداً أن هذه التجربة ستخضع للتقييم والمراجعة بشكل مستمرّ، للوقوف على مدى جدواها.

وأوضح خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الاثنين، أنه سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقًا لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، والا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين.

وأشار العضايلة، إلى أنّ حملة تصاريح المرور، يسمح لهم باستخدام مركباتهم كالمعتاد، وبحسب نوع التصريح الممنوح لهم، بغضّ النظر عن أرقام مركباتهم، لافتاً إلى أنّ التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.

وحول الدعم المخصّص لعمّال الذين تقطّعت أعمالهم بسبب إجراءات فرض حظر التجوّل؛ كشف العضايلة أن صندوق المعونة الوطنيّة قدّم مساعدات نقديّة مباشرة لـ 68 ألفاً و464 أسرة، وقد بلغت القيمة الإجماليّة للمبالغ التي تمّ توزيعها 8 ملايين و790 ألف دينار.

من جهة أخرى ، صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أنه سوف يتم السماح لمصففي الشعر وورش الاصلاح ومغاسل الملابس باستئناف عملها

كان الأردن قد فرض حظر تجوال في 21 مارس الماضي، ومنع التنقل بين المدن وسمح للعامة بالتسوق لساعات محددة كل يوم للحد من تفشي كورونا.

وسجل الأردن حتى اليوم الاثنين 449 حالة إصابة بكورونا .

أمجد عودة العضايلة عمان الإردن فيروس كورونا

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