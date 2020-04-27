"التعاون الخليجي" يؤكد ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض

الرياض - أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف "اتفاق الرياض" في اليمن، والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وشدد الحجرف - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الاثنين/ - على أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها.

وأعرب الحجرف عن أمله في أن تسفر الجهود عن وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" دون تأخير.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث قد أعرب، في وقت سابق اليوم، عن خيبة أمله من تطورات الأحداث في المناطق اليمنية الجنوبية، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ "اتفاق الرياض".

يُذكر أن "اتفاق الرياض" هو اتفاق مصالحة جرى - بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن - بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض في 5 نوفمبر 2019، ويستند إلى عدد من المبادئ، أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.