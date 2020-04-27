سنغافورة تخطط لمشروع قانون يسمح للبرلمان بالاجتماع في أماكن متعددة
سنغافورة - (د ب أ):
تعتزم سنغافورة تقديم مشروع قانون يسمح للبرلمان بالاجتماع مع الأعضاء المنتشرين في أكثر من موقع، من أجل استمرارية العمل أثناء حالات الطوارئ، بحسب ما جاء في بيان نُشر اليوم الاثنين.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن جريس فو، رئيسة مجلس النواب ووزيرة الثقافة والمجتمع والشباب، ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
ويشار إلى أن البرلمان ملزم حاليا بموجب القانون، بالاجتماع في مكان واحد.
وسيتم اعتبار الأعضاء الذين سوف يحضرون في أي من المواقع المحددة، حاضرين من أجل النصاب القانوني والتصويت.
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