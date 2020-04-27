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وزيرة الدفاع الألمانية تحذر من تخفيف واسع للقيود المفروضة لمكافحة كورونا

03:02 م الإثنين 27 أبريل 2020
وزيرة الدفاع الألمانية تحذر من تخفيف واسع للقيود المفروضة لمكافحة كورونا

أنيجريت كرامب كارينباور

لايبتسيج- (د ب أ):

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور من تخفيف واسع للقيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقالت الوزيرة خلال زيارتها لمدينة لايبتسيج: "التحدث عن تخفيف كبير في القيود في ظل تسجيل أعداد إصابات يومية جديدة تقدر بنحو ألفي إصابة يعد مراهنة خطرة".

وذكرت الوزيرة أنه من المجدي التحدث عن ذلك عندما تصبح الإصابات اليومية الجديدة في حدود الألف إصابة أو أقل، وقالت: "أتمنى أن يكون هناك تفهم كبير لدى رؤساء حكومات الولايات لهذا الأمر عند الاجتماع معهم افتراضيا خلال هذا الأسبوع".

أنيجريت كرامب فيروس كورونا ألمانيا

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