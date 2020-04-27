مستشفيات نيويورك تختبر دواء لحرقة المعدة لعلاج مرضى كوفيد-19

وكالات:

بدأت المستشفيات في نيويورك في تجربة اختبار دواء الفاموتيدين المستخدم لعلاج حرقة المعدة من أجل علاج مرضى فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19.

وقال الدكتور كيفين تريسي، رئيس معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية في نورث ويل هيلث، التي تدير 23 مستشفى في مدينة نيويورك، إن النتائج الأولية للتجربة السريرية لـالفاموتيدين قد تظهر في الأسابيع القليلة القادمة، حسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وحسب تريسي، فقد تم اختبار هذا العقار على 1174 مريضاً، من بينهم 187 مصاباً بأمراض خطيرة، حتى يوم السبت، كجزء من تجربة الدواء في علاج مرضى كوفيد-19.

وقال تريسي: "هناك أمثلة كثيرة في تاريخ الطب؛ حيث تبين أن دواءً تم تصميمه لغرض معين يكون له تأثير على مرض آخر"، وتابع: "الناس يأملون في أي شيء؛ لكننا بحاجة للقيام بالتجربة السريرية أولاً".

وأكد تريسي أن الحديث عن نتائج العقار مبكراً دون تأكد قد يوقف استيراده.

وشدد تريسي على أن المرضى في الدراسة في المستشفى يأخذون جرعات كبيرة عن طريق الوريد، جرعات حوالي تسعة أضعاف ما يتناوله الشخص عادة لحرقة المعدة.

وبدأت أول حالة مصابة بالوباء في مستشفيات نورث ويل هيلث، في تلقي العلاج بالعقار في السابع من أبريل (نيسان) الجاري.

وجاء الاهتمام بهذا العقار كدواء لـكوفيد - 19، بعد أن اكتشف الأطباء في ووهان الصينية فعاليته في علاج نسبة كبيرة من مرضى الفيروس، فوق سن الـ80، على الرغم من وفاة ما معدله واحد بين كل خمسة، عولجوا بعقار حرقة المعدة.

ويستخدم عقار حرقة المعدة فاموتيدين، أكثر من أوميبرازول، لسعره الرخيص، ويباع «فاموتيدين» تحت اسم العلامة التجارية Pepcid وأوميبرازول تحت اسم Prilosec.

وسجَّلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء أمس (الأحد) جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد الوفيات في البلاد 54841، فضلاً عن وجود 964937 إصابة مؤكَّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقراً.