العراق: عملية عسكرية لتطهير الحدود مع سوريا من تنظيم داعش

بغداد - أ ش أ

نفذت القوات العراقية، اليوم الاثنين، عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية، بعد ساعات من مقتل مسؤول محلي على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر أمني عراقي وفقا للوكالة الوطنية العراقية /نينا/ - إن العملية العسكرية التي شاركت فيها الطائرات المروحية تهدف إلى تطهير صحراء عكاشات شمال الرطبة باتجاه الحدود العراقية السورية من فلول داعش الإرهابية التي بدأ نشاطها يزداد هذه الأيام.