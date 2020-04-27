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العراق يعتقل قياديا داعشيا في محافظة صلاح الدين

02:10 م الإثنين 27 أبريل 2020
العراق يعتقل قياديا داعشيا في محافظة صلاح الدين

الجيش العراقي

بغداد - أ ش أ

أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، اعتقال أحد إرهابيي تنظيم داعش قرب قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين.

وذكرت "خلية الإعلام الأمني" التابعة للجيش العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه خلال عملية نوعية، تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، والذي كان يعمل سابقا مسؤول ما تسمى "لجنة الإعدامات" في تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أن هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم على الطريق العام قرب قضاء الدجيل ، مشيرة إلى أنها اتخذت بحق الإرهابي المنتمي لـ"داعش" الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش العراقي العراق بغداد محافظة صلاح الدين

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