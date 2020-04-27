كورونا قد يدفع روسيا إلى التراجع عن حظر تطبيق تليجرام

موسكو- (بي بي سي):

طالب مشرعون روس بإعادة النظر في الحظر الذي فرضته الدولة على خدمة الرسائل المشفرة " تليجرام" ، بعد أن أصبحت منصة تستخدها الحكومة لتقديم المشورة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وتستغل بعض المؤسسات الحكومية الروسية شعبية تطبيق تليغرام في روسيا رغم الحظر الرسمي.

وتم حظر تليغرام في روسيا قبل عامين بعد رفضه الشركة المشغلة للتطبيق الامتثال لأمر المحكمة بتسليم معلومات تتعلق بنظام التشفير الخاصة بها.

وقال أحد الأعضاء البارزين في حزب روسيا المتحدة الحاكم ، فياتشيسلاف ليساكوف ، إن الحظر جعل البرلمان الروسي يبدو أحمق.

ووصف البرلماني الشيوعي يوريل سينيلشيكوف الحظر بأنه لا طائل منه.

وأثار الحظر واحدة من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها شوارع روسيا الحديثة على الإطلاق.