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الجيش الألماني يجلب أكثر من 10 ملايين كمامة من الصين

02:01 م الإثنين 27 أبريل 2020
الجيش الألماني يجلب أكثر من 10 ملايين كمامة من الصين

الجيش الألماني

لايبتسيج- (د ب أ):

حطت طائرة شحن تابعة للجيش الألماني اليوم الاثنين في مدينة لايبتسيج الألمانية وعلى متنها شحنة من 10.3 مليون كمامة قادمة من الصين للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، سيُجرى توزيع هذه الشحنة على ولايات ألمانية مختلفة.

ووفقا للبيانات، فإن هذه الشحنة جزء من صفقة توريد يبلغ إجماليها 25 مليون كمامة.

ويُجرى اختبار جودة الكمامات بفحص عينات عشوائية منها قبل نقلها من الصين وخلال توزيعها في ألمانيا.

الجيش الألماني الصين فيروس كورونا

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