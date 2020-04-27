الجيش الألماني يجلب أكثر من 10 ملايين كمامة من الصين
لايبتسيج- (د ب أ):
حطت طائرة شحن تابعة للجيش الألماني اليوم الاثنين في مدينة لايبتسيج الألمانية وعلى متنها شحنة من 10.3 مليون كمامة قادمة من الصين للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيانات وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، سيُجرى توزيع هذه الشحنة على ولايات ألمانية مختلفة.
ووفقا للبيانات، فإن هذه الشحنة جزء من صفقة توريد يبلغ إجماليها 25 مليون كمامة.
ويُجرى اختبار جودة الكمامات بفحص عينات عشوائية منها قبل نقلها من الصين وخلال توزيعها في ألمانيا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4782
عدد المصابين
-
1602
عدد المتعافين
-
337
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2992970
عدد المصابين
-
876043
عدد المتعافين
-
207518
عدد الوفيات
إعلان