الجيش الألماني يجلب أكثر من 10 ملايين كمامة من الصين

لايبتسيج- (د ب أ):

حطت طائرة شحن تابعة للجيش الألماني اليوم الاثنين في مدينة لايبتسيج الألمانية وعلى متنها شحنة من 10.3 مليون كمامة قادمة من الصين للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، سيُجرى توزيع هذه الشحنة على ولايات ألمانية مختلفة.

ووفقا للبيانات، فإن هذه الشحنة جزء من صفقة توريد يبلغ إجماليها 25 مليون كمامة.

ويُجرى اختبار جودة الكمامات بفحص عينات عشوائية منها قبل نقلها من الصين وخلال توزيعها في ألمانيا.