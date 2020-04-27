ألمانيا تنفق 300 مليون يورو للمساعدات الدولية في مواجهة كورونا

برلين - (د ب أ):

خصصت ألمانيا 300 مليون يورو لدعم عمل المنظمات الإغاثية في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

واستجابت ألمانيا بذلك إلى نداء الأمم المتحدة، التي قدرت تكاليف المساعدات الإنسانية الإضافية في مكافحة الجائحة بنحو ملياري دولار.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "فيروس كورونا لا يعرف حدودا. إنه يضر على وجه الخصوص الأفراد الأكثر تعرضا للخطر إما بسبب أنهم يعيشون في مناطق حروب أو مخيمات لجوء أو في دول تعاني فيها الأنظمة الصحية من أعباء بالغة بسبب الوباء"، مؤكدا أنه لا يمكن الانتصار على الجائحة إلا من خلال التعاون.