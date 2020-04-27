سنغافورة: تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سنغافورة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الإثنين، تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن من بين الحالات المصابة 14 سنغافوريا وأشخاصا لديهم تصاريح الإقامة بالبلاد، وكانت أغلب الحالات لعمال يعيشون في المساكن المخصصة للعمال الأجانب.

وأضافت الشبكة أن سنغافورة شهدت ارتفاعا سريعا في الإصابات بالفيروس الوبائي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث خالطت آلاف الحالات الجديدة تجمعات في مساكن العمال الأجانب.

وقامت حكومة سنغافورة بعزل مساكن العمال الأجانب وإجراء تحاليل لهم ونقل من تبين عليهم أعراض الإصابة إلى منشآت للعزل بهدف الحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن سنغافورة سجلت أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة على الأقل، مما جعلها الأعلى في جنوب شرق أسيا، حسبما أعلنته جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.