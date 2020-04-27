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كورونا حول العالم: الإصابات تقارب الثلاثة ملايين والوفيات 207 آلاف

09:15 ص الإثنين 27 أبريل 2020
كورونا حول العالم: الإصابات تقارب الثلاثة ملايين والوفيات 207 آلاف

فيروس كورونا

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى ما يقارب الثلاثة ملايين حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و995 ألفا عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 881 ألف حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 207 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 987 ألف إصابة إلى جانب أكثر من 55 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 227 ألف إصابة ونحو 23 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 198 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و830 إصابة و4633 وفاة.

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