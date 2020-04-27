أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي

04:44 ص الإثنين 27 أبريل 2020
سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي

الدفاع الجوي السوري

دمشق - (د ب أ):
تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية واسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين.

هجوم إسرائيلي الدفاع السوري الدفاع الجوي

الخبر التالى:

سويسرا.. بدء عودة بعض الأعمال مع رفع بطيء للقيود

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4534

    عدد المصابين

  • 1176

    عدد المتعافين

  • 317

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2888240

    عدد المصابين

  • 823623

    عدد المتعافين

  • 201083

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان