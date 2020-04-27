سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي

دمشق - (د ب أ):

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية واسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين.