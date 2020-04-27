سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي
04:44 ص الإثنين 27 أبريل 2020
دمشق - (د ب أ):
تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية واسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين.
الخبر التالى:سويسرا.. بدء عودة بعض الأعمال مع رفع بطيء للقيود
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4534
عدد المصابين
-
1176
عدد المتعافين
-
317
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2888240
عدد المصابين
-
823623
عدد المتعافين
-
201083
عدد الوفيات
إعلان