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الأردن يمدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام

12:16 ص الإثنين 27 أبريل 2020
الأردن يمدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام

أمجد العضايلة

عمان - (د ب أ)

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الأحد، إن الأردن مدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام طوال شهر رمضان الذي ينتهي في 23 مايو المقبل، وذلك في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان عبر البريد الالكتروني حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ونقلت بلومبرج عن العضايلة قوله إن بعض الوزارات والهيئات الرسمية سوف تستأنف عملها الأسبوع المقبل بعدد بسيط للغاية من موظفيها.

وقال الوزير إنه ستستأنف حركة النقل العام فقط لأولئك الذين لديهم تصاريح، حيث ستظل البلاد في حظر تجوال.

قال العضايلة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كوروبا وصل إلى 447 حالة حتى اليوم الأحد.

وسيتم فتح المزيد من الأعمال اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وفرض الأردن حظر تجوال في 21 مارس المقبل، ومنع التنقل بين المدن وسمح للعامة بالتسوق لساعات محددة كل يوم.

أمجد العضايلة الأردن عمان شهر رمضان

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