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سيناتور أمريكي يدعو إلى عدم تعليم الصينيين العلوم والتكنولوجيا ببلاده

11:46 م الأحد 26 أبريل 2020
سيناتور أمريكي يدعو إلى عدم تعليم الصينيين العلوم والتكنولوجيا ببلاده

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

أشعل السيناتور الأمريكي الجمهوري توم كوتون، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، عندما اقترح بأنه لا ينبغي السماح للطلاب الصينيين بدراسة العلوم والتكنولوجيا في الجامعات الأمريكية، وينبغي أن يركزوا على دراسة شكسبير بدلا من ذلك.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، اعتبر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس أن من "الفضيحة" أن "أنبغ العقول " للصين تدرس في الولايات المتحدة، فقط من أجل العودة إلى بلادهم "للمنافسة على وظائفنا، والاستيلاء على أعمالنا، وسرقة ممتلكاتنا في نهاية المطاف".

وقال كوتون في برنامج "صنداي مورننج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز" إننا "يجب أن نلقي نظرة فاحصة للغاية على تأشيرات السفر التي نمنحها للمواطنين الصينيين للقدوم إلى الولايات المتحدة للدراسة، خاصة على مستوى الدراسات العليا في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة".

وقال إنه يجب السماح للطلاب "بالمجيء إلى هنا ودراسة شكسبير و المقالات الاتحادية لكتاب بارزين، وهذا ما يحتاجون إلى تعلمه من أمريكا"، مضيفًا أنهم "لا يحتاجون إلى تعلم الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي من أمريكا".

واتفقت مراسلة فوكس نيوز ماريا بارتيرومو، على أن من المهم "ضمان أن تفهم الناس الثقافة الأمريكية".

وولد وتوفي الشاعر والكاتب المسرحي ويليام شكسبير، الذي ينظر إليه غالبًا بأنه أعظم كاتب باللغة الإنجليزية، في ستراتفورد أبون أفون في المملكة المتحدة.

الصينيين العلوم شكسبير توم كوتون

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