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الحكومة اليمنية تطالب تحالف دعم الشرعية بتحمل مسؤولياته تجاه وحدة البلاد

11:11 م الأحد 26 أبريل 2020
الحكومة اليمنية تطالب تحالف دعم الشرعية بتحمل مسؤولياته تجاه وحدة البلاد

الحرب الأهلية اليمنية

عدن - (أ ش أ):

حملت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي وقياداته، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للتمرد الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر أمس.

واعتبرت الحكومة اليمنية - في بيان لها تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- إعلان المجلس الانتقالي تمرداً واضحاً وصريحاً على الحكومة الشرعية وعلى اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر اغسطس ٢٠١٩، وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها.

وجددت دعوتها للاشقاء في تحالف دعم الشرعية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات أو مشاريع هدامه، كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة هذا التمرد على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

كما ثمنت الحكومة اليمنية حالة الإجماع الوطني من كافة المحافظات وعلى وجه الخصوص السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية ومن كل الأحزاب والمكونات السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والذين أكدوا رفضهم لهذه الخطوات الطائشة، داعية أبناء الشعب اليمني فوق كل أرض وتحت كل سماء إلى رص الصفوف وتعزيز اللحمة الوطنية لإسقاط أي محاولات للمساس بوحدة الوطن، ورفض ما صدر عن المجلس الانتقالي والوقوف مع الدولة في مواجهة كافة أشكال التمرد.

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Asha
حكومة اليمن الحرب اليمنية

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