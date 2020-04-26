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ترامب يبحث هاتفيا مع ماكرون إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية

11:10 م الأحد 26 أبريل 2020
ترامب يبحث هاتفيا مع ماكرون إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات الإيجابية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتقدم بشأن إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية.

وقال جود دير نائب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض "إن ترامب وماكرون أعربا، خلال الاتصال، عن أملهما في عقد اجتماع مجموعة الخمس النووية (بي 5) قريبا ومناقشة استجابة الأمم المتحدة للجائحة".

وأضاف أن الرئيسين اتفقا على الحاجة لإصلاح منظمة الصحة العالمية، كما بحثا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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