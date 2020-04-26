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واشنطن تقيم منح استثناءات للعراق من عقوبات إيران بعد تشكيل الحكومة

11:04 م الأحد 26 أبريل 2020
واشنطن تقيم منح استثناءات للعراق من عقوبات إيران بعد تشكيل الحكومة

مايك بومبيو

وكالات

قال مسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيعيد تقييم منح الاستثناءات للعراق من العقوبات المفروضة على إيران بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلاً عن رويترز.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة في وقت سابق، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وأكد الكاظمي، في أول تصريح له عقب الإعلان عن تكليفه بتشكيل حكومة حل الأزمات والعمل الجاد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه "مع تكليفى بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".

مايك بومبيو أمريكا العراق إيران عدنان الزرفي برهم صالح

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