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حاكم نيويورك: 15 مايو يمكن أن يشهد أول تخفيف محتمل للإغلاق

11:00 م الأحد 26 أبريل 2020
حاكم نيويورك: 15 مايو يمكن أن يشهد أول تخفيف محتمل للإغلاق

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

واشنطن - (د ب أ)

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الأحد، إنه من الممكن أن يتم البدء اعتبارًا من 15 مايو المقبل، في رفع بعض القيود المفروضة على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا في الولاية، الأكثر تضررًا في البلاد، وذلك مع استمرار تراجع حصيلة الوفيات اليومية.

وسجلت الولاية 367 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة وصفها كومو بأنها "مرعبة"، لكنها تظل الأقل في أسابيع، وتقترب نيويورك من تسجيل 17 ألف حالة وفاة.

وقال كومو: "سنعيد فتح (الولاية) على مراحل .. سنتخذ إجراء ونراقب".

وأوضح أن الولاية يمكن أن تخسر جميع المكاسب التي تحققت في غضون أيام "إذا لم نتوخ الحذر".

أندرو كومو نيويورك فيروس كورونا

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