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داعش يقتل مسؤولاً محليًا ويخطف نجله غربي العراق

08:45 م الأحد 26 أبريل 2020
داعش يقتل مسؤولاً محليًا ويخطف نجله غربي العراق

داعش يقتل مسؤولاً محليًا ويخطف نجله غربي العراق

بغداد - (د ب ا)

ذكرت الشرطة العراقية، أن عناصر بتنظيم داعش اغتالوا مسؤولا محليًا وخطفوا نجله مساء اليوم الأحد في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الأنبار.

وأوضحت المصادر أن عناصر بتنظيم داعش اغتالوا، طلال العمسي، أحد أعضاء مجلس ناحية الوليد قرب الحدود العراقية السورية، بمحافظة الأنبار واختطوا نجله بعد هجوم مسلح على منزله أثناء موعد الإفطار ولاذوا بالفرار".

وذكرت المصادر أن قوات الشرطة وأبناء العشائر قامت بعملية بحث وتفتيش لتعقب عناصر التنظيم.

مقتل مسؤول تنظيم داعش العراق الشرطة العراقية

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