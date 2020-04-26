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السعودية تنهي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر

06:18 م الأحد 26 أبريل 2020
السعودية تنهي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر

المحكمة العليا في السعودية

وكالات:

قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في بيان، نقلا عن أمر ملكي إن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر.

وقال رئيس الهيئة، عواد العواد في بيان، نقلته وكالة رويترز:

"الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام، بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد على 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

حكم الإعدام محاكمة القصر عواد العواد

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