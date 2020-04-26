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جونسون يصل مقر الحكومة في لندن استعدادًا لاستئناف مهامه غدًا

06:17 م الأحد 26 أبريل 2020
جونسون يصل مقر الحكومة في لندن استعدادًا لاستئناف مهامه غدًا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وكالات:

وصل رئيس مجلس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في لندن، عائدًا من مقر الحكومة الريبي استعدادًا لاستئناف عمله غدًا الاثنين، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

أكد مصدر حكومي بريطاني، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أبلغ وزرائه بأنه سيستأنف مهامه الاثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الجمعة، إن جونسون بات في صحة جيدة بما يمهد الطريق لعودته إلى العمل، بعد إصابته الشديدة بمرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وصرح هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" أنه متأكد من أن جونسون سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك".

وأضاف "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه".

وجونسون الذي شخصت إصابته أواخر مارس الماضي هو، حتى اليوم، رئيس الحكومة الوحيد في العالم المصاب بـ"كوفيد-19"

وظل جونسون في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية، لندن، لعدة أيام، 3 منها في العناية المكثفة قبل أن يخرج منه في مطلع أبريل الجاري.

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا فيروس كورونا

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