لأول مرة منذ تفشي الوباء.. دولة أوروبية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا
وكالات
أعلنت وزارة الصحة في مالطا، اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليصبح أول يوم لا ترصد فيه إصابات منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.
وقال وزير الصحة كريس فيرن، إن قرارات تخفيف القيود على النشاطات الاقتصادية سيتم اتخاذها في الأيام القادمة استنادا إلى العلم والأرقام، مضيفًا: "الآن يجب علينا أن نكون حذرين من موجة تفش ثانية".
وكانت السلطات الصحية سجلت أول إصابة بكورونا في 7 مارس، ليصل العدد الإجمالي اليوم إلى 450، فيما توفي أربعة أشخاص مسنين.
وأغلقت مالطا في وفقت سابق المدارس ومطار مالطا الدولي والمتاجر غير الضرورية، كما منعت التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 3 أشخاص.
الخبر التالى:الأردن يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4092
عدد المصابين
-
1075
عدد المتعافين
-
294
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2826904
عدد المصابين
-
807037
عدد المتعافين
-
197871
عدد الوفيات
إعلان