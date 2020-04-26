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لأول مرة منذ تفشي الوباء.. دولة أوروبية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

06:05 م الأحد 26 أبريل 2020
لأول مرة منذ تفشي الوباء.. دولة أوروبية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في مالطا، اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليصبح أول يوم لا ترصد فيه إصابات منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.

وقال وزير الصحة كريس فيرن، إن قرارات تخفيف القيود على النشاطات الاقتصادية سيتم اتخاذها في الأيام القادمة استنادا إلى العلم والأرقام، مضيفًا: "الآن يجب علينا أن نكون حذرين من موجة تفش ثانية".

وكانت السلطات الصحية سجلت أول إصابة بكورونا في 7 مارس، ليصل العدد الإجمالي اليوم إلى 450، فيما توفي أربعة أشخاص مسنين.

وأغلقت مالطا في وفقت سابق المدارس ومطار مالطا الدولي والمتاجر غير الضرورية، كما منعت التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 3 أشخاص.

فيروس كورونا وزارة الصحة في مالطا مالطا أوروبا

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