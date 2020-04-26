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فلسطين: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

05:17 م الأحد 26 أبريل 2020
فلسطين: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة في فلسطين

رام الله - أ ش أ

قالت وزير الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الأحد، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت كيلة - خلال إيجاز صحفي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عدد الإصابات في فلسطين حتى الآن 495 حالة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 397، منها 74% للعمال، و9 من الكادر الطبي، مؤكدة أن جميع الإصابات بحالة مستقرة.

وأوضحت كيلة أن 4 حالات فقط من المصابين تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، كما تم تركيب 10 أجهزة تنفس جديدة، وبانتظار وصول عدد إضافي.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا فلسطين

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