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الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهمة بعثتها في الحديدة

04:24 م الأحد 26 أبريل 2020
الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهمة بعثتها في الحديدة

أرشيفية

صنعاء - أ ش أ
نفت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة صحة الأنباء التي تحدثت عن إنهاء مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة ومراقبة قف إطلاق النار بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قبل أكثر من عام.
وقالت مسؤولة الإعلام والاتصال في البعثة الأممية، حنان البدوي، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن البعثة مستمرة في عملها بقيادة الجنرال أبهيجيت جوها المتواجد حالياً في الحديدة.
وأفادت البدوي أن الحاصل في الحديدة يتمثل في "قرار تخفيض عدد الموظفين الموجودين في اليمن بشكل احترازي ومؤقت".
وأوضحت أن "البعثة حريصة على تطبيق تعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحافظ على سلامة السكان المحليين وأيضا سلامة أفراد البعثة من موظفين أمميين ومراقبين، كما أن كل الموظفين المحليين مستمرين في العمل".

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة لحكومة اليمنية يليشيا الحوثي نعاء

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