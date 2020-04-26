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مقتل مصري طعنا بالكويت في أول أيام رمضان

04:09 م الأحد 26 أبريل 2020
مقتل مصري طعنا بالكويت في أول أيام رمضان

الشرطة الكويتية

القاهرة (مصراوي)

تكثف الأجهزة الأمنية الكويتية، تحرياتها لكشف ملابسات مصرع مواطن مصري، عثر على جثته وبها عدة طعنات، في أول أيام شهر رمضان في منطقة الدسمة، حسبما افادت صحيفة (الراي الكويتية).

وأوضحت الصحيفة أن أحد المارة، وخلال سيره صباحا في أحد شوارع منطقة الدسمة، شاهد شخصا ملقى على الأرض، في محيط منزل قيد الإنشاء، ويسبح في بركة من الدماء.

وعلى الفور قام الرجل بإبلاغ عمليات وزارة الداخلية، فتوجه رجال الأمن يرافقهم فنيو الطوارئ الطبية إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الضحية فارق الحياة، وفي جسده آثار طعنات، بحسب الصحيفة.

ونقلت (الرأي) عن مصدر أمني قوله إنه تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية قتل أحيلت إلى مباحث العاصمة.

وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية أفادت بأن الجثة تعود لوافد من الجنسية المصرية، وجار البحث والتحري للتوصل إلى هوية القاتل، واستدعاء كل من كان على صلة بالقتيل، للوقوف على ملابسات القضية".

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