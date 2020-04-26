الطيران المدني الكويتي: المرحلة الرابعة لإجلاء المواطنين تنطلق الأربعاء المقبل

الكويت - أ ش أ

أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان الحمود، أن المرحلة الرابعة من خطة عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، ستكون خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل.

‏وأوضح الحمود - في تصريح له اليوم الأحد - أن الخطة سوف تشمل كل من لوس انجلوس، ميامي، دالاس، واشنطن، مونتريال، سيدني، ملبورن وبيرث.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة سوف تشمل أيضاً التشغيل إلى عدد من المدن في أوروبا، وأسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا، والتي يتواجد فيها مواطنون كويتيون، عن طريق الحجز الإلكتروني المباشر لشركات الطيران العالمية؛ وذلك بالتعاون مع سفارات الكويت في الخارج.