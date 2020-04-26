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ارتفاع إصابات كورونا في الفلبين إلى 7579 حالة

02:00 م الأحد 26 أبريل 2020
ارتفاع إصابات كورونا في الفلبين إلى 7579 حالة

أرشيفية

مانيلا- (د ب أ):
سجلت وزارة الصحة الفلبينية، الأحد، 285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 7579، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين.
وأعلنت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روساريو فيرجير عن تسجيل 70 حالة شفاء جديدة وسبع حالات وفاة.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين في مختلف أنحاء البلاد الآن 862، بينما قفزت حالات الوفاة إلى 501 .
وذكرت الوزارة أنه حتى 12 نيسان/إبريل، هناك إجمالي 3191 سريرا لمرضى كورونا في المستشفيات و1474 جهاز تنفس صناعي و12413 سريرا في منشآت عزل بمناطق محددة في مختلف أنحاء البلاد.

فيروس كورونا وزارة الصحة الفلبينية مانيلا

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